Voici l’avancement de la vaccination en Europe (carte interactive)

Accélération en Wallonie et en Flandre

La Belgique est ainsi, grâce à une accélération des vaccinations - «très importante» en Wallonie et en Flandre - passée dans le top dix des pays européens ayant administré au moins une dose à la population âgée de 18 ans et plus (soit 20,5%), selon les derniers chiffres du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). Il se peut qu’une différence existe entre les données de l’ECDC et les données de Sciensano étant donné que les pays peuvent télécharger leurs données à tout moment. Il leur est demandé au minimum de faire un rapport deux fois par semaine (le mardi pour la semaine précédente et le jeudi pour la semaine en cours).