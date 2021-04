Le Standard et le SC Charleroi pleurent Maryan Bakalarczyk (93 ans)

Son nom ne dira rien à nos plus jeunes lecteurs mais évoquera de beaux souvenirs pour nos plus anciens. Décédé le 9 avril dernier à Liège à l’âge de 93 ans, Maryan Bakalarczyk fut une gloire de Tilleur (en D1 et en D2, de 1945 à 1949), du Sporting de Charleroi (avec qui il joua 120 matches en D1, de 1949 à 1954), puis du Standard (53 matches en D1, de 1954 à 1957).

Né à Zagorna (Pologne) le 27 octobre 1927, il émigra très tôt en Belgique puisqu’on retrouve déjà sa trace à Tilleur, en jeunes, en 1938. Champion de D2 avec le club métallo en 1948 puis auteur d’une bonne saison parmi l’élite, ce médian « box to box », comme on ne disait pas encore, fut alors transféré au Sporting de Charleroi en même temps que son frère Stanislav, médian également mais moins doué et ne s’imposant pas vraiment chez les Zèbres. Maryan, lui, naturalisé belge et même international juniors sous le maillot des Diables, se distingua tellement qu’il fut transféré par le Standard en 1954 et porta la vareuse des Rouches durant trois saisons, avant de perdre sa place.