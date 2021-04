Vaccination: la Belgique va dépasser ce mardi le cap des deux millions de personnes ayant reçu la première dose

« Cela porte donc à plus de 20 % le taux de vaccination de la population belge », a ajouté Mme Stordeur. Plus d’une personne sur cinq dans le pays sera, dès aujourd’hui, vaccinée.

La Belgique atteindra mardi le cap des deux millions de personnes vaccinées, a indiqué mardi Sabine Stordeur, directrice de programme scientifique au Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE) et membre de la task force vaccination, lors d’une conférence de presse du Centre de crise et de l’Institut de santé publique Sciensano.

« QVax, la liste de réserve d’un vaccin, a été lancé avec succès la semaine dernière. Entre-temps, un demi-million de personnes ont été enregistrées. Plus de 8.000 remplaçants ont reçu une dose de cette manière. Un grand nombre de personnes souhaitent en effet se faire vacciner le plus rapidement possible. À partir du 19 avril, les Bruxellois qui le souhaitent peuvent s’inscrire sur BruVax. Beaucoup d’entre nous aspirent à la fin des restrictions actuelles. »