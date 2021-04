Dernière journée de D1A: Eleven retransmettra tous les matches, avec un multilive en prime

Eleven Sports ne disposant que trois canaux et tous les matches de la dernière journée devant se jouer en même temps, en principe, on se demandait quel serait le dispositif mis en place pour ne rien rater. « Notre stratégie est que tous les fans puissent voir le match de leur équipe et donc, nous avons trouvé des solutions », nous explique Jan Mosselmans, le « Head of content and production » de l’ayant droit. « Avec un multilive, plus un gros dispositif sur les matches principaux. »

Concrètement, voici le plan prévu :