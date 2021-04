Coronavirus: ce qui est sur la table du Comité de concertation

Steven Van Gucht s’est exprimé sur la réouverture de l’horeca auprès de nos collègues du journal flamand Het Laatste Nieuws. Pour le virologue flamand et porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus, la date du 1er mai est trop ambitieuse. « J’espérais que la baisse des chiffres soit plus rapide », a indiqué Steven Van Gucht, qui ne ferme pas pour autant la porte à une réouverture à cette date. « Deux semaines peuvent faire toute la différence. (…) L’horeca demande des garanties quelques semaines à l’avance – à juste titre – mais nous, virologues, ne pouvons pas encore en donner. C’est évidemment une situation très difficile. Espérons que les courbes fléchiront réellement bientôt. »

Les élus MR se sont retrouvés sur les ondes des principales matinales francophones en cette veille de Comité de concertation. Pour les deux libéraux, une chose est certaine : il faut que des actes soient posés dès le 1er avril pour l’horeca. Si ce n’est pas la réouverture, ils insistent tous les deux sur l’importance de pouvoir présenter des perspectives via un plan en plusieurs phases. « Le Codeco ne peut pas manger sa parole. Nous devons garantir au minimum à l’horeca une ouverture phasée à partir du 1er mai », a indiqué Denis Ducarme au micro de Bel RTL. « Il faut que le premier mai, un acte soit posé et qu’il y ait un engagement si le 1er mai on n’ouvre pas l’ensemble. » Des actes les plus larges possibles doivent être posés, a-t-il continué.