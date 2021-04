GP d’Italie: l’horaire des qualifications adapté par respect pour les funérailles du Prince Philip

L’horaire des qualifications pour le Grand Prix d’Italie et d’Emilie Romagne samedi sur le circuit d’Imola a été adapté pour ne pas se dérouler en même temps que les funérailles du Prince Philip, Duc d’Edimbourg, décédé vendredi, ont annoncé les organisateurs et la FIA, la fédération internationale mardi.

Par respect pour les funérailles royales samedi matin, les qualifications se dérouleront de 14 à 15 heures. En conséquence, la 3e séance d’essais libre est décalée à 11h00. Vendredi, la première séance d’essais libres est prévue à 11h00 et la deuxième à 14h30 pour respecter les délais réglementaires : au moins deux heures et demie entre les sessions et 19 heures entre la 2e et 3e séance.

Une minute de silence sera respectée avant les qualifications. Le prince Philip, époux de la reine Elizabeth II, est décédé vendredi à l’âge de 99 ans.