Forfait pour l’Euro de gymnastique, Nina Derwael rassure: «Je ne me fais pas de soucis pour les Jeux»

Une petite fasciite plantaire au pied gauche, près du gros orteil. C’est pour éviter une rechute de cette blessure qui l’a récemment freinée pendant trois semaines à l’entraînement – dont une où elle a dû limiter ses exercices aux barres sans « atterrissage » – que Nina Derwael a décidé de renoncer à prendre part à l’Euro de Bâle, du 21 au 25 avril.

« Même si elle a été difficile à prendre, parce que j’attendais cette compétition avec impatience, c’était la meilleure décision dans l’optique de la préparation pour les Jeux de Tokyo », affirme la Trudonnaire. « J’aurais pu y aller et me limiter aux barres asymétriques, mais cela aurait nécessité une trop longue attente entre l’échauffement et la compétition. Dans une carrière, il y a toujours de petits obstacles. Mais je ne me fais pas de soucis. Les entraînements se passent bien. Et j’aurai encore l’occasion de disputer l’une ou l’autre compétition en juin avec la manche de Coupe du monde en Croatie, le 12, et le FIT Challenge à Gand, les 26 et 27. »