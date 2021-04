Johnson & Johnson «retarde le déploiement» de son vaccin en Europe après la «pause» aux USA

Au total, six personnes âgées de 18 à 48 ans ont présenté, 6 à 13 jours après l’injection, des symptômes de thrombose cérébrale, conjugués avec une chute de leur niveau de plaquettes sanguines. « Un cas s’est révélé mortel et un patient se trouve dans un état critique », a déclaré Peter Marks, de la FDA.

Dans un communiqué, le groupe pharmaceutique assure que « la sécurité et le bien-être des personnes qui utilisent (ses) produits est » sa « priorité numéro un » et souligne « être au courant d’un trouble extrêmement rare impliquant des personnes ayant développé des caillots sanguins en association avec des bas niveaux de plaquettes dans le sang », après avoir reçu le vaccin. Les Centres américains de lutte et de prévention des maladies (CDC), principale agence fédérale de santé publique du pays et l’Agence américaine des médicaments (FDA), enquêtent sur six cas, pour un total de 6,8 millions de doses administrées dans le pays. Par précaution, les deux autorités sanitaires ont recommandé une pause dans l’administration du sérum.