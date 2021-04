Six mois de prison dont quinze jours ferme pour propos haineux envers Cécile Djunga

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné, mardi, l’auteur de propos racistes incitant à la haine et à la violence à l’égard de Cécile Djunga à une peine de six mois de prison, dont quinze jours ferme. Le coupable est également condamné à une amende pénale de 1.600 euros et à verser des dommages et intérêts de 500 euros à l’animatrice de la RTBF, ainsi qu’à la RTBF elle-même et à Unia, l’organe public de lutte contre la discrimination et de promotion de l’égalité des chances.

Le tribunal a estimé que les faits, une incitation à la haine et à la violence au travers de propos racistes dans un commentaire d’une vidéo de Cécile Djunga, sont établis.