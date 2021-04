Enseignement: vers une rentrée sur un modèle très similaire à celui de mars dernier

Plus question donc d’une réouverture à 100 % comme espéré lorsque, le 24 mars dernier, le Comité de concertation avait décidé de temporiser le déconfinement. Deux semaines et demie plus tard, les chiffres ont certes diminué, mais pas beaucoup, faisait-on observer. Ce mercredi, de nouvelles règles de port du masque pourraient toucher des tranches d’âge plus basses. Difficile désormais de soutenir que la circulation du virus est de la faute des écoles, glisse une source. L’enseignement, ajoute-t-on, interpréterait difficilement une réouverture des terrasses alors que l’école reste restreinte.