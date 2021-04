Coronavirus - Le secteur horeca s'unit pour réclamer sa réouverture

La campagne nationale, baptisée "Un café fermé peut aussi vous faire passer une nuit blanche" et détaillée sur l'adresse internet ouvronslhoreca.be, unit les fédérations HoReCa Wallonie, Horeca Bruxelles et Horeca Vlaanderen, les Brasseurs Belges, la Fevia, la FeBeD, Vinum&Spiritus et Eaux & Boissons rafraîchissantes. Elle débute ce mardi sur les réseaux sociaux et paraîtra également dans les journaux mercredi.

Selon les fédérations sectorielles, la réouverture le 1er mai est une nécessité pour 60% des cafés et restaurants en raison de la situation économique. Les partenaires ajoutent pouvoir faire partie de la solution à la pandémie. "L'horeca peut être un environnement sûr, où les gens peuvent se rassembler de manière contrôlée. Cela sera également bénéfique au bien-être mental de la population", expliquent-ils. "La réouverture de l'horeca (à l'intérieur/à l'extérieur) peut offrir un environnement de détente sécurisé et relaxant dont les citoyens ont tant besoin pour se rencontrer de manière organisée et sûre, tout en respectant toutes les règles en vigueur."