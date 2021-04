L'aide extérieure à son plus haut niveau en 2020, l'aide belge suit la tendance

Cet effort doit cependant être "beaucoup plus massif" pour assurer une reprise "véritablement mondiale", prévient le secrétaire général de l'OCDE, Angel Gurría. "À l'échelle mondiale, les gouvernements ont mis en place des mesures de relance liées au Covid-19 équivalant à 16.000 milliards USD. Nous n'avons mobilisé que 1% de ce montant pour aider les pays en développement à faire face à cette crise sans précédent pour les générations actuelles", met-il en exergue, rappelant que le dispositif solidaire Covax, qui vise à rendre les vaccins contre le coronavirus aussi accessibles aux pays moins riches, "reste sous-financé".

En hausse de 3,5% par rapport à 2019, l'aide publique au développement (APD) s'est établie l'année dernière à 161,2 milliards de dollars (135,2 milliards d'euros), soit "le plus haut niveau jamais enregistré", souligne l'OCDE. De cette somme, 12 milliards de dollars (10 milliards d'euros) ont été spécifiquement dédiés à la lutte contre le Covid-19, un soutien à court terme concentré sur les systèmes de santé, l'aide humanitaire et la sécurité alimentaire, précise l'organisation.

Outre la distribution de vaccins et le soutien des services hospitaliers, le revenu et les moyens d'existence des populations plus vulnérables doivent être assurés pour engager une réelle reprise, insiste M. Gurría.