Un duplex d’exception en vente à Bruxelles (photos)

Chaque semaine, nous épinglons un bien qui figure parmi nos annonces et l’analysons pour vous donner un aperçu du marché de l’immobilier. Focus cette semaine, sur un logement de quatre chambres lumineux et bien situé.

Ce duplex basé à Uccle est particulièrement bien situé, puisqu’il se trouve à deux pas de Fort Jaco, dans un clos résidentiel calme et vert. Le bien aura besoin d’un rafraîchissement global mais il offre de nombreux atouts, dont des espaces de vie particulièrement généreux et lumineux, ainsi que plusieurs terrasses avec des orientations différentes. L’appartement est équipé de quatre chambres, trois salles d’eau, un grand séjour ou encore un double garage et une cave. 1 Situation L’appartement se trouve au cœur d’un petit immeuble de trois unités implanté à Uccle, dans un clos résidentiel. L’environnement est particulièrement vert et calme, et ses diverses terrasses échappent aux vis-à-vis. L’appartement est également bien situé par rapport à toutes les facilités, puisqu’il se trouve à moins d’un kilomètre de Fort Jaco et de la chaussée de Waterloo. Ce zone rassemble une belle offre de commerces, services et transports en commun (bus et trams) accessibles en quelques minutes de marche. Le duplex se trouve aussi à proximité du Bois de la Cambre, ainsi que de plusieurs écoles et clubs sportifs.

2 État général L’immeuble (avec ascenseur) qui héberge l’appartement a été bâti en 1987 et est très soigné. Le duplex en lui-même n’a pas subi d’importantes rénovations depuis sa construction mais il a été entretenu régulièrement et avec soin, ce qui fait qu’il reste parfaitement habitable. Les rafraîchissements à envisager concernent notamment les revêtements de sol (tapis plain), les salles d’eau et la cuisine qui sont fonctionnelles mais d’époque, ou encore les châssis doubles vitrage anciens. Le duplex est aussi équipé d’une chaudière individuelle au gaz, d’un système d’alarme ou encore d’une porte d’entrée blindée et d’un parlophone. Son séjour est agrémenté de boiseries et on retrouve dans tout l’appartement de nombreux rangements sur-mesure.

3 Disposition Un vaste hall d’entrée avec vestiaire et WC permet d’accéder à la plupart des pièces de l’appartement. Ce dernier comprend un lumineux séjour de 85 m2 avec un feu ouvert et deux terrasses bien orientées. A côté, la cuisine séparée est également spacieuse et intègre un coin à déjeuner. L’appartement comporte aussi à ce premier niveau une chambre avec salle d’eau et terrasse, ainsi qu’un autre espace sous forme de studio avec également une salle de bain, une petite terrasse et deux pièces pouvant faire office de chambres ou autre. Le deuxième étage du duplex accueille quant à lui une généreuse suite avec une salle d’eau, un dressing, une terrasse et une grande chambre avec coin salon. L’appartement est complété par une cave et un double garage au sous-sol de l’immeuble.