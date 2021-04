Flèche Brabançonne : la liste des engagés

Lotto Soudal (Bel):

21. Tosh Van der Sande; 22. Sébastien Grignard; 23. Kobe Goossens; 24. Tomasz Marczynski (Pol); 25. Sylvain Moniquet; 26. Stefano Oldani (Ita); 27. Brent Van Moer

AG2R-Cirtroën (Fra):

31. Greg Van Avermaet; 32. Bob Jungels (Lux); 33. Benoit Cosnefroy (Fra); 34. Dorian Godon (Fra); 35. Aurélien Paret Peintre (Fra); 36. Damien Touzé (Fra); 37. Stan Dewulf

Bahrain-Victorious (Bah):

41. Sonny Colbrelli (Ita); 42. Eros Capecchi (Ita); 43. Heinrich Haussler (Aus); 45. Matej Mohoric (Slo); 46. Dylan Teuns; 47. Stephen Williams (G-B)

BORA-hansgrohe (All):

51. Nils Politt (All); 52. Marcus Burghardt (All); 53. Patrick Gamper (All); 54. Martin Laas (Est); 55. Jordi Meeus; 56. Ide Schelling (P-B); 57. Frederik Wandahl (Dan)

Cofidis (Fra):

61. Christophe Laporte (Fra); 62. Thomas Champion (Fra); 63. Eddy Fine (Fra); 64. Nathan Haas (Aus); 65. Emmanuel Morin (Fra); 66. Kenneth Vanbilsen; 67. Jelle Wallays

EF Education-Nippo (USA):

71. Magnus Kort Nielsen (Dan); 72. Simon Carr (G-B); 73. G Lawson Craddock (USA); 74. Alex Howes (USA); 75. Hideto Nakane (Jap); 76. Logan Owen (USA); 77. Neilson Powless (USA)

Groupama-FDJ (Fra):

81. Kévin Geniets (Lux); 82. William Bonnet (Fra); 83. Fabian Lienhard (Sui); 84. Valentin Madouas (Fra); 85. Rudy Molard (Fra); 86. Benjamin Thomas (Fra); 87. Julius van den Berg (P-B)

Ineos Grenadiers (USA):

91. Thomas Pidcock (G-B); 92. Richard Carapaz (Equ); 93. Edward Dunbar (Irl); 94. Michal Golas (Pol); 95. Leonardo Basso (Ita); 96. Luke Rowe (G-B); 97. Cameron Wurf (Aus)

Israel Start-Up Nation (Isr):

101. Sep Vanmarcke; 102. Jenthe Biermans; 103. Hugo Hofstetter (Fra); 104. Guillaume Boivin (Can); 105. Alexis Renard (Fra); 106. Norman Vahtra (Est); 107. Edo Goldstein (Isr)

Jumbo-Visma (P-B):

111. Wout van Aert; 112. Pascal Eenkhoorn (P-B); 113. Finn Fisher-Black (N-Z); 114. Gijs Leemreize (P-B); 115. Paul Martens (All); 116. Timo Roosen; 117. Nathan Van Hooydonck

Team BikeExchange (Aus):

121. Michael Matthews (Aus); 122. Jack Bauer (N-Z); 123. Alexander Edmondson (Aus); 124. Alexander Konychev (Ita); 125. Luka Mezgec (Slo); 126. Barnabas Peak (Hon); 127. Robert Stannard (Aus)

Team DSM (All):

131. Marco Brenner (All); 132. Martin Alexander Salmon (All); 133. Felix Gall (Aut); 134. Leon Heinschke (All); 135. Andreas Leknessund (Nor); 136. Henri Vandenabeele; 137. Kevin Vermaerke (USA)

Team Qhubeka Assos (AfS):

141. Victor Campenaerts; 142. Sander Armee; 143. Connor Brown (N-Z); 144. Reinardt Janse Van Rensburg (AfS); 145. Stokbro Andreas Nielsen (G-B); 146. Bert-Jan Lindeman (P-B); 147. Rob Power (Aus)

Trek-Segafredo (USA):

151. Jasper Stuyven; 152. Koen de Kort (P-B); 154. Michel Ries (Lux); 155. Toms Skujins (Let); 156. Edward Theuns; 157. Antonio Tiberi (Ita)

UAE Team Emirates (EAU):

161. Matteo Trentin (Ita); 162. Sven Erik Byström (Nor); 163. Ryan Gibbons (AfS); 164. Vegard Stake Laengen (Nor); 165. Marco Marcato (Ita); 166. Oliveiro Troia (Ita); 167. Aleksandr Riabushenko (Blr)

Alpecin-Fenix (Bel):

171. Petr Vakoc (Tch); 172. Floris De Tier; 173. Xandro Meurisse; 174. Oscar Riesebeek (P-B); 175. Kristian Sbaragli (Ita); 176. Ben Tulett (G-B); 177. Philip Walsleben (All)

Bingoal Pauwels Sauces (Bel):

181. Arjen Livyns; 182. Milan Menten; 183. Kenny Molly; 184. Ludovic Robeet; 185. Boris Vallee; 186. Luc Wirtgen (Lux); 187. Tom Wirtgen (Lux)

Sport Vlaanderen-Baloise (Bel):

191. Rune Herregodts; 192. Julian Mertens; 193. Thomas Sprengers; 194. Aaron Van Poucke; 195. Kenneth Van Rooy; 196. Aaron Verwilst; 197. Ward Vanhoof

BB Hotels p/b KTM (Fra):

201. Bryan Coquard (Fra); 202. Frederik Backaert; 203. Cyril Barthe (Fra); 205. Bert De Backer; 206. Cyril Lemoine (Fra); 207. Julien Morice (Fra)

Total Direct Energie (Fra):

211. Valentin Ferron (Fra); 212. Marlon Gaillard (Fra); 213. Alexandre Geniez (Fra); 214. Florian Maitre (Fra); 215. Lorrenzo Manzin (Fra); 216. Anthony Turgis (Fra); 217. Dries Van Gestel

UNO-X Pro Cycling Team (Nor):

221. Jonas Abrahamsen (Nor); 222. Kristian Kulset (Nor); 223. Daniel Hoelgaard (Nor); 224. Jonas Iversby Hvideberg (Nor); 225. Anders Skaarseth (Nor); 226. Martin Bugge Urianstad (Nor); 227. Syver Waersted (Nor).