Les Parisiens seront donc dans le dernier carré pour la deuxième année consécutive et écartent donc le tenant du titre. Ils défieront le vainqueur du duel entre Manchester City et le Borussia Dortmund. Dans l'autre match de la soirée, Chelsea a perdu 0-1 face à Porto et a protégé l'avance acquise à l'aller (0-2). Les Blues attendront le vainqueur de l'affrontement entre Liverpool et le Real en demi-finale.

Paris Saint-Germain – Bayern Munich

Chelsea – Porto

