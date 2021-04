Goffin a un œuf à peler avec Cecchinato à Monte-Carlo

Le choc Djokovic-Sinner ce mercredi, aussi vers 13H !

C’est, en fait, une très grosse journée qui s’annonce sur le Rocher avec l’entrée en piste des cadors (les 8 premières têtes de série étaient bye au premier tour). Et sans conteste, l’affiche du jour (vers 13h) verra Novak Djokovic, pour sa rentrée sur le circuit après son sacre à l’Open d’Australie, se tester d’emblée au talent de Jannik Sinner qui a facilement battu (6-3, 6-4) l’Espagnol Albert Ramos, finaliste de l’épreuve en 2017. « J’ai faim de tennis et je sais que c’est joueur très prometteur qui m’attend », a simplement commenté le nº1 mondial. Rafael Nadal rejouera aussi pour la première fois depuis l’Open d’Australie et défiera, l’Argentin Federico Delbonis, 87e mondial. Un Nadal qui a vu son oncle Toni déchanter, ce mardi, en tant que nouveau coach de Felix Auger-Aliassime. Le Canadien a été battu d’emblée par le Chilien Cristian Garin (7-6, 6-1). On ne devient pas un vrai joueur de terre battue sur un simple claquement de doigts, même si on a un Nadal avec soi…