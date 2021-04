Codeco: la date du 8 mai pour les terrasses très débattue

La réunion du comité de concertation de ce mercredi ne sera pas une simple chambre d’entérinement. Plusieurs éléments seront encore âprement débattus.

Mais soyons positifs, commençons par ce qui, mardi soir, semblait acquis (avec une dernière réserve en cas de nouveaux chiffres alarmants). Comme prévu, les écoles primaires et secondaires rouvriront ce lundi dans tout le pays. On en revient à la situation qui prévalait en mars, avant la fermeture : tous les cours se donnent en présentiel, sauf pour les troisièmes, quatrièmes, cinquièmes et sixièmes, où le travail à domicile restera la norme la moitié de la semaine.