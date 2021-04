La Famenne-Ardenne Classic 2021 est annulée à cause du report de Paris-Roubaix

La Famenne-Ardenne Classic sera, pour la 2e année consécutive, annulée en 2021. L’épreuve, organisée par le Cyclo Club Libramont-Chevigny n’avait pas pu avoir lieu en 2020 en raison de la crise sanitaire. Programmée le 3 octobre en 2021, elle a subi le report de l’organisation (ASO) de Paris-Roubaix, désormais programmé le 3 octobre. «La Famenne Ardenne Classic subit dès lors de plein fouet la concurrence directe de ce monument cycliste», ont indiqué les organisateurs wallons. «L’histoire se répète puisqu’en 2020, Liège-Bastogne-Liège, une autre épreuve organisée par ASO, avait déjà été reportée à la même date que l’épreuve marchoise, entraînant l’annulation de celle-ci.»

Les organisateurs de la Famenne-Ardenne Classic ont toutefois précisé que la «Fédération cycliste nationale et son homologue wallonne ont proposé quelques dates de remplacement» qui n’offrent, selon les organisateurs de la course «aucune garantie sportive et médiatique suffisante». De plus, selon les organisateurs, «les contraintes logistiques et de mobilité dans le centre de la Ville de Marche rendent très difficile une reprogrammation de la course en semaine.»