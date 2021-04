Vaccin Johnson & Johnson: en Belgique, les doses resteront au frigo

Lire aussi Coronavirus: il est difficile de comparer les vaccins

«Vaccins seront maintenus au congélateur»

Les premières doses du vaccin doivent normalement être administrées la semaine prochaine. Sabine Stordeur, coresponsable de la task-force vaccination a déclaré à la RTBF que «Dans l’attente d’un signal clair sur la possibilité de vacciner quels que soient les groupes cibles, ces vaccins seront maintenus au congélateur».

Difficile pour l’heure de savoir quelle attitude les autorités vont adopter par rapport aux doses déjà reçues et quel sera l’impact sur la campagne de vaccination en Belgique. « On a reçu une petite livraison de doses qui ne seront administrées que fin de la semaine, début de la semaine prochaine, explique Sabine Stordeur, project manager à la task force vaccination. J’imagine que l’EMA va réagir et nous fournir une recommandation d’ici là. Si ce n’est pas le cas, la task force vaccination conjointement avec le Conseil supérieur de la santé va se positionner pour remettre un avis aussi rapidement que possible aux autorités. Comme on constate le même type de problème qu’avec AstraZeneca, on pourrait être amené à émettre le même type de recommandation et donc imposer une restriction au niveau de l’âge. Ce serait une complication supplémentaire mais au moins, on peut vacciner ».

En attendant une décision, les doses resteront au frigo.