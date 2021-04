L’entraineur de l’Atalanta Gasperini risque une suspension après avoir interrompu un test antidopage

L’histoire peut attendre. Zinédine Zidane n’en a pas encore fini avec elle. L’histoire ne sait pas elle-même où elle s’arrêtera : des entraîneurs comme Zidane, elle n’en a guère connu. En a-t-elle seulement connu d’ailleurs ? Ses trois Ligues des champions consécutives – un triplé partagé avec Paisley et Ancelotti – entre 2016 et 2018 ont marqué son premier passage au Real Madrid. Gestionnaire et maintenant maître tacticien pour son second mandat : les voies de ZZ sont devenues infinies.