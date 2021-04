«Y a-t-il des questions?» : gros malaise pour le 16e joueur mondial en conférence de presse (vidéo)

Sollicité en salle de presse pour répondre aux questions des journalistes, le 16e joueur mondial n’a tout simplement pas été interrogé. «On va peut-être commencer par quelques questions en Anglais et ensuite on passera au Polonais. Des questions ? », a lancé la responsable presse du tournoi. Face au silence embarassant des journalistes, on est donc passé aux questions en Polonais. Mais là aussi... aucune question.

Visiblement mal à l’aise, Hurkacz n’a eu d’autre choix que de quitter la salle de presse. « C’était une belel conférence de presse... merci à tous. »

Une scène plutôt étrange pour Hukacz qui n’est pourant pas un inconnu vu qu’il vient de remporter le Masters 1000 de Miami.