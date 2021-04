Deux offres "égales" ont été émises pour Neckermann

Deux candidats repreneurs supplémentaires se sont manifestés mardi afin de reprendre l'organisation de voyages Neckermann. Les acheteurs sont le fonds d'investissement luxembourgeois Futura Capital Fund et la société anversoise de capital investissement Cim Capita. Les deux interessés souhaitent reprendre la quasi-totalité des actifs et la majeure partie du personnel. "Il s'agit donc d'offres équivalentes et le tribunal qui devra trancher en dernier ressort", a fait savoir un de ses responsables.