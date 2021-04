Des établissements horeca attaquent AB InBev sur le paiement des loyers

Du côté du brasseur, on dit regretter la situation. « La pression sur le secteur est forte. Les petits brasseurs, les grands brasseurs, les bars, les restaurants et les hôtels ; nous sommes tous sous pression dans le même bateau », a réagi AB InBev, par la voix de sa porte-parole.

Le groupe a laissé tomber les loyers de ’ses’ bars et restaurants à 100 % pour le mois d’avril 2020 et à 25 % pour les mois de novembre et de décembre 2020 et de janvier 2021. Cette mesure a coûté 20 millions d’euros au brasseur.

AB InBev, qui dit vouloir trouver des solutions constructives avec tout le monde, précise qu’il n’ira pas en justice quand les exploitants de bars et de restaurants acceptent des plans de paiements.