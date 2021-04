Le PSG tient sa revanche en Ligue des champions: la grosse fête dans le vestiaire parisien (vidéo)

Le Paris Saint-Germain tient sa revanche et sa demi-finale de Ligue des champions : il est venu à bout du Bayern Munich, son bourreau en finale l’an dernier, malgré la défaite (1-0) mardi et les occasions gâchées de Neymar, en quart de finale retour.

Le calque inverse du match aller à Munich : le PSG a gaspillé ses cartouches et le Bayern a fait mouche avec sa première rose au Parc des princes. Mais l’avance de l’aller (2-3) et les buts marqués à l’extérieur offrent un grand bonheur aux Parisiens : une deuxième demi-finale d’affilée, contre le vainqueur de la confrontation entre Manchester City et Dortmund (retour mercredi soir après la victoire 2-1 de City à domicile à l’aller).

Après avoir fait ravaler la « remontada » au Barça au tour précédent (4-1/1-1), Paris se venge de la finale de C1 perdue cet été contre le Bayern (1-0).