Tickets européens, finale des playoffs, calendrier…: les enjeux du sprint final en D1A

Cette saison, quatre équipes, les clubs classés de la 1re à la 4e place, participeront aux Champions’ playoffs, qui remplacent les playoffs 1. La division des points est maintenue et les quatre équipes s’affronteront deux fois. Les clubs classés de la 5e à la 8e place de la compétition régulière disputeront les Europe playoffs, qui remplacent les playoffs 2. Tout comme pour les Champions’ playoffs, les 4 équipes des Europe playoffs s’affronteront 2 fois et la division des points est également maintenue.

Le vainqueur des Champions’ playoffs est sacré champion et jouera la Champions League.

Le 3e jouera le dernier tour de qualification de la Conference League.

Le vainqueur du match final entre le 4e des Champions’ playoffs et le vainqueur des Europe playoffs jouera le deuxième tour de qualification de la Conference League

Le vainqueur de la Coupe jouera le dernier tour de qualification de l’Europa League.

Finale des playoffs

Si le vainqueur de la Coupe dispute les Champions’ playoffs et termine à la 1re ou 2e place, la finale entre le 4e des Champions’ playoffs et le vainqueur des Europe playoffs pour le deuxième ticket de l’Europa Conference League n’aura pas lieu. Les tickets européens seront alors répartis comme suit :

Le champion (phase de groupe) et le vice-champion (troisième tour de qualification) se qualifient pour la Champions League.

Le ticket pour l’Europa League du vainqueur de la Coupe va au 3e des Champions’ playoffs.

Le 4e des Champions’ playoffs et le 5e (vainqueur des Europe playoffs) se qualifient pour l’Europa Conference League.

Si le vainqueur de la Coupe dispute les Champions’ playoffs et termine à la 3e ou 4e place, la finale des playoffs n’aura pas lieu non plus. Le vainqueur de la Coupe conservera son ticket pour le dernier tour de qualification de l’Europa League. L’autre club classé à la 3e ou 4e place des Champions’ playoffs obtiendra le meilleur ticket pour l’Europa Conference League. L’autre ticket pour l’Europa Conference League ira au vainqueur des Europe playoffs.

Si le vainqueur de la Coupe dispute les Europe playoffs et les remporte, la finale des playoffs n’aura pas lieu. Le vainqueur de la Coupe conservera son ticket pour le dernier tour de qualification de l’Europa League. Le 4e des Champions’ playoffs se qualifiera directement pour le 2e tour de qualification de l’Europa Conference League.

Si le vainqueur de la Coupe ne remporte pas les Europe playoffs, la répartition des tickets européens ne changera pas. Les clubs classés aux 2 premières places des Champions’ playoffs décrocheront un ticket pour la Champions League. Le 3e obtiendra un ticket pour l’Europa Conference League. Le vainqueur de la Coupe conservera son ticket pour l’Europa League. Le 4e des Champions’ playoffs et le vainqueur des Europe playoffs s’affronteront pour le dernier ticket pour l’Europa Conference League.

Calendrier

Le calendrier des Champions’ playoffs et des Europe playoffs sera annoncé le lundi 19 avril.