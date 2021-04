Natation: une sélection de 18 Belges pour l’Euro de Budapest

La Fédération belge a clairement fait des relais un objectif majeur de ces championnats puisqu’elle en alignera pas moins de quatre – sur 4 x 100 et 4 x 200 m libre chez les hommes, sur 4 x 200 m libre et l4 x 100 m 4 nages chez les femmes – tout au long de l’épreuve. Tous les nageurs sélectionnés pour ces relais l’ont également été pour une épreuve individuelle, à l’exception des réservistes Lorenz Weiremans (4 x 200 m libre hommes) et Laurane Vallée (4 x 200 m libre femmes).

A la surprise générale, Fanny Lecluyse, qui avait annoncé qu’elle renonçait à cet Euro en raison d’une blessure au genou, figure bien dans la délégation, mais uniquement dans le relais 4 x 100 m 4 nages, où elle est sélectionnée pour la partie brasse en tant que nº 1 belge pour tenter d’aligner la meilleure équipe possible aux côtés de Valentine Dumont (libre), Jade Smits (dos) et Roos Vanotterdijk (papillon).

« En concertation avec elle et son entraîneur, nous l’avons effectivement inscrite pour être en ordre sur le plan administratif », indique Philippe Midrez, le directeur technique francophone. « Mais Fanny est sélectionnée sous réserves ne viendra à Budapest pour ce relais, et uniquement pour ce relais, que si elle se sent d’attaque et si son staff médical indique que cela ne compromet pas sa préparation pour Tokyo. Nous ne mettrons aucune pression sur elle. Elle pourra attendre jusqu’à la dernière minute pour se décider. »

Au cas où Lecluyse devait renoncer, Fleur Vermeiren ou Joséphine Dumont serait désignée pour la remplacer.

Le chef de file de l’équipe belge à Budapest sera sans conteste Louis Croenen, que l’on attend près du podium sur 100 et 200 m papillon ; le Campinois est également sélectionné pour le 4 x 200 m libre même s’il a déjà annoncé qu’il ne nagerait pas cette épreuve à Tokyo. Chez les femmes, Valentine Dumont visera la qualification individuelle pour les Jeux sur 200 et/ou 400 m libre au milieu d’un programme très chargé.

La sélection belge

Hommes. Jasper Aerents (100 m libre, 4 x 100 m libre), Louis Croenen (200 m libre, 100 et 200 m papillon, 4 x 100, rés, et 4 x 200 m libre), Sébastien De Meulemeester (100 et 200 m libre, 4 x 100 et 4 x 200 m libre), Alexandre Marcourt (100 et 200 m libre, 4 x 100 et 4 x 200 m libre), Thomas Thijs (100 et 200 m libre, 4 x 100 et 4 x 200 m libre), Logan Vanhuys (10 km eau libre), Lorenz Weiremans (4 x 200 m libre, rés).

Femmes. Kimberly Buys (200 m libre, 100 m papillon, 4 x 200 m libre), Joséphine Dumont (100 et 200 m brasse, 200 m 4 nages), Valentine Dumont (100, 200 et 400 m libre, 4 x 200 m libre, 4 x 100 m 4 nages), Lotte Goris (200 et 400 m libre, 4 x 200 m libre), Marion Grégoire (200 m dos), Fanny Lecluyse (4 x 100 m 4 nages, sous réserves), Lana Ravelingien (200 m libre, 4 x 200 m libre), Jade Smits (100 et 200 m dos, 4 x 100 m 4 nages), Laurane Vallée (4 x 200 m libre, rés), Roos Vanotterdijk (100 m papillon, 4 x 100 m 4 nages), Fleur Vermeiren (50 et 100 m brasse)