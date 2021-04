Bourse de Bruxelles - Timide progression d'un BEL 20 fort irrégulier

L'indice BEL 20 devait changer de couleur à de nombreuses reprises mercredi matin avant de s'orienter un peu plus nettement à la hausse à l'approche d'onze heures. Il regagnait alors 0,2 pc à 3.925 points avec 8 de ses éléments dans le vert, Aedifica (101,60) et WDP (29,52) étant stationnaires. AB InBev (54,43) gagnait 0,8 pc tandis que KBC (61,66) et Ageas (51,14) cédaient 0,4 et 0,5 pc. Une recommandation revue à la hausse permettait à Galapagos (68,14) de rebondir de 4,6 pc, arGEN-X (228,70) gagnant 1,2 pc alors que Solvay (104,95) et UCB (78,88) perdaient 0,5 et 0,1 pc. Proximus (18,46) était négative de 0,8 pc et Telenet (35,04) positive de 0,3 pc tandis que Orange Belgium (22,05) et Bpost (8,48) étaient par ailleurs en baisse de 0,4 et 1,1 pc. Aperam (43,35) reperdait 0,6 pc, ce que gagnait Umicore (46,95), Elia (90,70) et Melexis (91,55) s'appréciant de 0,3 pc. Colruyt (48,50) et Ahold Delhaize (23,00) cédaient 0,4 et 0,8 pc supplémentaire.