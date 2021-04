Coronavirus: Tui et Corendon organisent des «vacances-tests» sur l’île de Grande Canarie

Les tour-opérateurs Tui et Corendon vont proposer aux Néerlandais des « vacances-tests » sur l’île espagnole de Grande Canarie, ont confirmé mercredi à l’agence Belga les deux entreprises. En Belgique, des discussions sont en cours à ce sujet avec les autorités.

Ces « vacances-tests », organisées en coopération avec le gouvernement néerlandais, ont pour but de vérifier s’il est possible de voyager à nouveau à l’étranger de manière sûre et responsable. Les voyagistes proposent un séjour de huit jours dans un complexe hôtelier « all inclusive ». Les premiers départs sont prévus pour le début du mois de mai.