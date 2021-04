Comité de concertation: discussions tendues autour de l’horeca

Il nous revient tout de même que les discussions sont tendues autour de la réouverture potentielle de l’horeca. Les discussions en cours portent également sur le phasage du plan plein air, sujet également très sensible, selon nos informations. Il existe un consensus sur les métiers de contact qui pourraient rouvrir le 26 avril mais les politiques autour de la table ne sont pas d’accord sur la date de réouverture de l’horeca et des autres événements plein air.

Horeca

Steven Van Gucht s’est exprimé sur la réouverture de l’horeca auprès de nos collègues du journal flamand Het Laatste Nieuws. Pour le virologue flamand et porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus, la date du 1er mai est trop ambitieuse. « J’espérais que la baisse des chiffres soit plus rapide », a indiqué Steven Van Gucht, qui ne ferme pas pour autant la porte à une réouverture à cette date. « Deux semaines peuvent faire toute la différence. (…) L’horeca demande des garanties quelques semaines à l’avance – à juste titre – mais nous, virologues, ne pouvons pas encore en donner. C’est évidemment une situation très difficile. Espérons que les courbes fléchiront réellement bientôt. »

Les élus MR se sont retrouvés sur les ondes des principales matinales francophones mardi à la veille du Comité de concertation. Pour les deux libéraux, une chose est certaine : il faut que des actes soient posés dès le 1er mai pour l’horeca. Si ce n’est pas la réouverture, ils insistent tous les deux sur l’importance de pouvoir présenter des perspectives via un plan en plusieurs phases. « Le Codeco ne peut pas manger sa parole. Nous devons garantir au minimum à l’horeca une ouverture phasée à partir du 1er mai », a indiqué Denis Ducarme au micro de Bel RTL. « Il faut que le premier mai, un acte soit posé et qu’il y ait un engagement si le 1er mai on n’ouvre pas l’ensemble. » Des actes les plus larges possibles doivent être posés, a-t-il continué.

Frank Vandenbroucke l’a répété plusieurs fois ces dernières semaines : le ministre de la Santé est réticent à donner des dates précises étant donné qu’elles créent une attente au sein de la population alors que les chiffres de l’épidémie peuvent se trouver en complet décalage à la date d’ouverture prévue.

Voyages à l’étranger

L’arrêté ministériel instaurant l’interdiction des voyages non essentiels expirera le 19 avril. Ce n’est pas pour autant que nous pourrons voyager où bon nous semble. La Belgique pourrait à nouveau se baser sur une carte à code couleur de l’ECDC. Il semblerait que cette mesure ne soit pas prolongée.

Pour l’instant, seules certaines parties du Portugal, de l’Espagne ou encore de l’Irlande sont en orange clair. Le reste de l’Europe est en zone orange foncé voire rouge.

Enseignement

Un relatif consensus est en vue pour l’enseignement. Selon nos informations, un accord pré-Codeco a eu lieu. Il laisserait à la discrétion des communautés le soin de prendre les mesures adéquates. La Flandre prolongerait dès lors l’obligation de port du masque pour le 5e et 6e primaires, tandis que la Fédération Wallonie-Bruxelles ferait tomber cette mesure dès la rentrée, le 19 avril.

Lorsqu’il s’agit d’envisager la levée des autres mesures, la situation se complique et il n’est pas acquis qu’une décision sera prise mercredi. Le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke (Vooruit), reste inquiet concernant les chiffres. Il invite à « ne pas jouer au poker avec les soins intensifs ». Sa ligne va donc dans le sens d’une politique restrictive pour ce qui ne concerne pas l’enseignement. De leur côté, les Régions sont davantage en faveur d’un respect du calendrier de réouvertures annoncés.

Métiers de contact

On pourrait couper la poire en deux en ouvrant les coiffeurs le 26 avril, les autres métiers de contact plus tard. Et/ou en ouvrant les terrasses le premier mai et le reste de l’horeca plus tard.

