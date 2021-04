Neymar a-t-il volontairement provoqué Kimmich? Il répond à la polémique (photos)

La finale à Istanbul, l’objectif du club, reste en ligne de mire, et Neymar aura une nouvelle occasion de briller en demi-finales, contre Manchester City ou Dortmund. Auparavant, il a tenu à fêter la revanche parisienne, un club battu lors de la dernière finale de C1 par ce même Bayern.

Il a trouvé un poteau, la barre, Manuel Neuer… mais Neymar, malheureux, a su surmonter ses échecs et la pression du Bayern Munich, pour se qualifier avec le Paris SG pour les demi-finales de la Ligue des champions, mardi. Et ce, malgré la défaite 0-1 au Parc des Princes.

Notamment en provoquant Joshua Kimmich ? Et ce, en fêtant la qualif pour le dernier carré avec Paredes sous ses yeux ? Les questions sont logiques vu que l’Allemand avait en quelque sorte allumé la mèche, convaincu que « le Bayern était la meilleure équipe à l’aller et qu’elle allait renverser la vapeur ».

Lors des interviews, le Brésilien a répondu. Pour lui, « ce n’était pas de la provocation, mais juste une célébration avec Paredes ». « J’ai explosé de joie et Kimmich était là », ajoute Neymar.

Et ce, avant de finir en revenant sur les propos de l’Allemand : « Vous pouvez avoir toute la possession de balle du monde, vous pouvez draguer une femme toute une soirée et un inconnu passe et finit avec elle ! Tout peut se jouer en cinq minutes ».