«Il n’y a plus de marge dans les hopitaux», selon le virologue Steven Van Gucht (infographie)

Il n’y a plus de marges dans les hôpitaux ou dans les unités de soins intensifs en Belgique affirme Steven Van Gucht. Les assouplissements doivent donc être mis en œuvre avec prudence et par étapes. C’est ce qu’a déclaré le virologue mercredi après-midi au journal télévisé sur Eén.

Le virologue s’attend à ce que les chiffres continuent à baisser, mais il souligne qu’il n’y a plus de marges dans les hôpitaux. « Si les chiffres continuent à baisser, c’est bien. Mais l’assouplissement crée de l’incertitude. Il faut l’aborder avec prudence et par étapes », a déclaré M. Van Gucht.

Selon M. Van Gucht, il y a actuellement beaucoup moins de tests. « Ce sont les vacances et il n’y a donc plus de dépistage dans les écoles. Et beaucoup de gens sont en vacances. »

Le plus inquiétant, selon le virologue, est le pourcentage de tests positifs. « Ce pourcentage ne cesse d’augmenter : on teste moins mais on le nombre de tests positifs augmente. Cela s’explique par l’augmentation des contacts entre les personnes, notamment dans la sphère privée, et par les variants hautement contagieux du virus », a déclaré M. Van Gucht.

Selon lui, la « pause de Pâques » a certainement eu un impact. « Sans ces mesures, nous aurions été dans une situation bien pire », a déclaré M. Van Gucht.

Il compte sur le soutien de la campagne de vaccination. « Mais il est également important que nous continuions à regarder les chiffres. Nous parlons toujours des dates auxquelles un assouplissement est possible. Il est bon que nous y attachions des conditions supplémentaires, à savoir les chiffres du nombre d’admissions et du nombre de personnes en soins intensifs. »