Nicolas Raskin revient sur son parcours: «S’il y a bien un club où je devais réussir, c’est au Standard!» (vidéo)

Toutefois, même s’il est aujourd’hui au premier plan, le jeune Belge sait qu’il peut encore s’améliorer dans certains domaines. Notamment dans le rectangle adverse. « Beaucoup de personnes dans mon entourage m’ont déjà dit que je devais tirer plus souvent au goal », a-t-il raconté dans l’émission. « Souvent, je suis en bonne position, mais je préfère faire la passe. Je dois plus souvent tenter ma chance au lieu de penser à faire une passe décisive, j’en suis bien conscient. Après, je sais shooter au goal. Je dois juste arriver à me mettre en position et, surtout, penser à le faire. Je sais que c’est vraiment un point à améliorer dans mon jeu. Cela dit, je peux toujours m’améliorer dans tout. Tactiquement, dans ma justesse technique, je peux toujours faire mieux… »