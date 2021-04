Flèche Brabançonne: l’incroyable photo-finish dans l’épreuve féminine (vidéo)

Ruth Winder (Trek-Segafredo) a remporté la 6e édition de la Flèche Brabançonne (1.1) féminine. Après 127,3 kilomètres entre Lennik et Overijse, l’Américaine a été désignée lauréate après consultation de la photo-finish. Elle a devancé la Néerlandaise Demi Vollering (SD Worx), qui a levé les bras avant la ligne pensant avoir gagné.

Un groupe de six éléments a coloré le final de la course. Vollering, la Française Juliette Labous (DSM), la Britannique Joscelin Lowden (Drops – Le Col), les Américaines Leah Thomas (Movistar) et Ruth Winder (Trek-Segafredo) ainsi que l’Italienne Elisa Balsamo (Valcar-Travel &Service) comptaient encore près d’une minute d’avance au moment d’entamer les 15 derniers kilomètres.