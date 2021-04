Vaccination: la Belgique attend l’avis que l’EMA rendra la semaine prochaine sur le vaccin Johnson & Johnson

L’Agence européenne des médicaments (EMA) prévoit de s’exprimer la semaine prochaine sur le vaccin Janssen (Johnson & Johnson) contre le Covid-19, dont l’utilisation a été suspendue aux Etats-Unis et en Afrique du Sud en raison de l’apparition rare de graves caillots sanguins.

«L’EMA enquête sur tous les cas signalés et décidera si une action réglementaire est nécessaire» et «prévoit actuellement de publier une recommandation la semaine prochaine», a déclaré le régulateur, qui reste pour l’instant d’avis que les bénéfices l’emportent sur les risques.

L’EMA, l’Agence européenne des médicaments, et plus précisément son comité d’évaluation des risques en pharmacovigilance (PRAC), se penche sur cette nouvelle donne. Elle examine les cas rapportés d’incidents thromboemboliques, comme elle l’avait également fait avec le vaccin développé par AstraZeneca et l’université d’Oxford.

En Belgique, la vaccination avec le vaccin Janssen n’a pas encore débuté, même si les premières doses ont été livrées cette semaine. Une décision n’a pas encore été prise quant à la suite des évènements dans ce dossier, on attend dans un premier temps l’avis de l’EMA sur la question, assure-t-on mardi soir à la taskforce vaccination.

Ce n’est pas non plus certain, quoi qu’il en soit, que la Belgique suive l’avis de l’EMA ou prenne également position dès demain, mais c’est une évaluation scientifique importante à prendre en compte, entend-on mardi soir.

Dans le cas d’AstraZeneca, il avait été décidé récemment de n’administrer ces doses qu’aux plus de 55 ans en Belgique.