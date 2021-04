Fracture du radius pour Nibali après une chute à l’entraînement, sa participation au Giro en danger

Le coureur italien sera opéré jeudi en accord avec la direction de son équipe. «Ce n’est qu’après l’opération qu’il sera possible d’émettre des hypothèses sur le calendrier de la revalidation et de faire les évaluations nécessaires concernant la participation de Nibali au Tour d’Italie.

L’équipe cycliste WorldTour avait dans un premier temps communiqué que son coureur passait des examens pour des douleurs au niveau du poignet. Trek-Segafredo a confirmé la nature de la blessure quelques heures plus tard.

Nibali, 36 ans, n’a plus disputé la moindre course depuis sa 35e place à Milan-Sanremo le 20 mars dernier. L’Italien devait aussi être au départ du Tour des Alpes, qui débute lundi prochain, et de Liège-Bastogne-Liège le 25 avril.