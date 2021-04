Bulles, horeca, voyages, couvre-feu... : toutes les mesures du Comité de concertation

« Nous avons choisi pour une approche prudente et réaliste largement fondée sur la confiance », a affirmé Alexander De Croo en ouverture de la conférence de presse suivant le Comité de concertation. « On voit que, dans les gens qui sont à l’hôpital, un tiers doit se rendre aux soins intensifs. Le résultat est que les soins pour les autres patients sont reportés. »

Un accord a été trouvé sur l’horeca, principale pierre d’achoppement des discussions. Les terrasses pourront donc rouvrir à partir du 8 mai si la situation aux soins intensifs s’est améliorée.

Le Comité de concertation a annoncé un calendrier pour l’élagissement de la bulle sociale des Belges. Attention cependant, il faut faire la différence entre bulle intérieure et extérieure.

Le 26 avril, la bulle de contacts à l’extérieur va être élargie. Actuellement fixée à quatre, elle repassera à dix personnes. Les membres d’un même ménage peuvent se déplacer ensemble.

Le 8 mai, c’est au tour de la bulle en intérieur de s’élargir. Deux contacts rapprochés en plus du foyer seront autorisés à partir de cette date.

Enseignement

« Nous voulons que les écoles rouvrent après les vacances de Pâques », a expliqué Alexander de Croo. Les écoles rouvriront leurs portes dans tout le pays dès ce lundi. A 100 % en présentiel dans le fondamental, le spécialisé et l’enseignement en alternance. A 100 % aussi dans le secondaire, sauf pour les troisièmes, quatrièmes cinquièmes et sixièmes secondaires, où la moitié de la semaine seulement sera en présentiel, comme c’était le cas avant la fermeture fin mars (à réévaluer le 3 mai pour envisager un 100 % présentiel). Et à 20 % dans le supérieur. Pour les examens, ils pourront être organisés en présentiel dans le secondaire et le supérieur.

Une évaluation sera faite le 3 mai afin de voir si la reprise à 100 % en présentiel est possible en secondaire.

Voyages

Les voyages non essentiels seront à nouveau possibles dès ce lundi 19 avril. Mais ils demeurent fortement déconseillés. Les voyages en Belgique en provenance de pays tiers (non UE et Schengen) vers la Belgique restent interdits. Les règles de tests et de quarantaine actuels restent d’application.

« A la place de l’interdiction, un processus de testing et de quarantaine est mis en place. » Le Premier ministre a tout de même insisté sur le fait que le moment n’est pas à voyager.

Les métiers de contact et les commerces non essentiels.

Dès le 26 avril, les coiffeurs et les métiers de contacts pourront rouvrir leurs portes, comme promis avant les vacances, quand ils ont été à nouveau tenus de fermer. Il sera possible de faire son shopping avec les personnes de sa bulle. Aux communautés locales de prendre les mesures pour éviter les foules dans les espaces commerciaux.

La bulle sera élargie à 10 dès le 26 avril également.

Activités extérieures

Si le taux de vaccination des plus de 65 ans atteint 80 % le 8 mai (ce qui correspond aux prévisions), les activités extérieures seront élargies. Les clubs sportifs pourront à nouveau fonctionner, même après 18 ans, mais pour 25 personnes maximum. Pour les moins de 12 ans, les activités intérieures seront aussi autorisées pour ces clubs et associations. Toutes ces activités devront se dérouler sans public.

Enfin, le couvre-feu est adapté. Il est levé, mais remplacé par une interdiction de se rassembler entre minuit et cinq heures avec des personnes n’appartenant pas au même foyer.

Culture, événementiel et sport

Une série d’expériences et de projets pilotes seront lancés pour mieux comprendre la manière sûre d’organiser des événements. « Ils doivent être la base d’une nouvelle approche ».

Des perspectives à long-terme

Ces dernières semaines sont particulièrement difficiles. Il n’y a qu’une réponse : la vaccination. Dans ce domaine-là, il existe plusieurs moments décisifs. Ce mardi, plus de 2.000.000 de premières doses ont été administrées. Cette semaine, 500.000 doses seront distribuées. « Nous nous baserons sur deux moments importants pour les prochaines mesures », a expliqué le Premier Ministre.

Bruxelles

Une série de mesures particulières à Bruxelles seront rediscutées dans les prochains jours, a expliqué le ministre-président de la Région bruxelloise, Rudi Vervoort.

Le prochain Comité de concertation aura lieu dans deux semaines.