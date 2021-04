Tom Pidcock remporte la Flèche Brabançonne devant Wout van Aert (vidéo)

Thomas Pidcock (INEOS-Grenadiers) a remporté mercredi la 61e édition de la Flèche Brabançonne (1.Pro). Après 201,7 kilomètres entre Louvain et Overijse, le Britannique a devancé Wout van Aert (Jumbo-Visma) et l’Italien Matteo Trentin (UAE Emirates) afin de signer sa première victoire chez les professionnels à 21 ans.

Alors que l’on entrait dans le final de la course, une chute massive, à 38 kilomètres de l’arrivée, a vu de nombreux cadors tomber, dont trois coureurs de l’équipe Deceuninck-Quick Step, notamment le Français Florian Sénéchal. C’est au même moment que Pidcock, Trentin et Van Aert ont placé une attaque franche. C’est ainsi que le trio a fait la jonction avec la tête, formant désormais un groupe de 16 coureurs. Le groupe s’est ensuite morcelé et Trentin s’est porté seul en tête. À 16 bornes de l’arrivée, Pidcock a placé une nouvelle banderille et seul Van Aert a été capable de lui répondre. Le trio ayant fait exploser la course une vingtaine de kilomètres auparavant s’est donc retrouvé aux avant-postes. Ils ont bien collaboré et ont résisté au retour des poursuivants pour se présenter dans les derniers hectomètres. Wout van Aert a lancé le sprint de loin mais Pidcock, bien resté dans la roue du Belge, a facilement déposé Van Aert alors que Trentin avait déjà abdiqué. Spécialiste des labourés, à l’instar de ’WVA’, le natif de Leeds signe son premier succès, lui qui a déjà terminé 3e de Kuurne-Bruxelles-Kuurne et 5e des Strade Bianche. À noter que Dylan Teuns (Bahrain-Victorious) a terminé 7e. Pidcock succède au palmarès au Français Julian Alaphilippe. Le champion du monde n’était pas au départ, lui qui disputera l’Amstel Gold Race, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège