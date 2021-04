Le couvre-feu devrait être levé le 8 mai, ont décidé les représentants du gouvernement fédéral, des Communautés et des Régions, qui se sont retrouvés mercredi au Palais d’Egmont à Bruxelles pour un Comité de concertation très attendu après la pause de Pâques.

Cependant, il ne sera pas possible de se réunir à plus de trois personnes plus le foyer entre minuit et cinq heures. De plus, cette phase du déconfinement dépendra de l’avancement de la vaccination dans notre pays : il faudra que 7 personnes sur 10 de plus de 65 ans soient vaccinées.

Rudi Vervoort à déjà confirmé que la région bruxelloise suivra la décision du gouvernement et lèvera le couvre feu le 8 mai.