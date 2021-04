L’UCI adoucit les sanctions à la suite des jets de bidons dans les zones interdites

«L’UCI est heureuse qu’une solution acceptable pour toutes les parties ait été trouvée, qui préserve totalement l’essentiel, à savoir la sécurité des coureurs et du public, et la responsabilité environnementale du cyclisme», s’est félicité David Lappartient, le président de l’UCI.

L’UCI indique que toutes les parties prenantes ont réitéré leur soutien au plan de sécurité adopté le 4 février, seules les sanctions ont été modifiées à leur demande. Jeter des bidons et des déchets en dehors des zones indiquées par l’organisateur reste interdit. Les coureurs bénéficient toutefois de la possibilité de se débarrasser de leurs bidons et déchets auprès des assistants des équipes positionnés le long du parcours, en charge du ravitaillement, et également auprès des véhicules suiveurs des équipes et de l’organisation.