Comité de concertation: voici le calendrier des prochains assouplissements (infographies)

Les représentants du gouvernement fédéral, des Communautés et des Régions se sont retrouvés mercredi au Palais d’Egmont à Bruxelles pour un comité de concertation très attendu après la pause de Pâques. Les ministres des différents niveaux de pouvoir ont dû trancher différents noeuds. Si les modalités de retour à l’école semblent arrêtées, d’autres questions pourraient réclamer des arbitrages plus délicats, notamment la réouverture de l’Horeca.

Ecoles : Les écoles rouvriront leurs portes dans tout le pays dès ce lundi. A 100 % en présentiel dans le fondamental, le spécialisé et l’enseignement en alternance. A 100 % aussi dans le secondaire, sauf pour les troisièmes, quatrièmes cinquièmes et sixièmes secondaires, où la moitié de la semaine seulement sera en présentiel, comme c’était le cas avant la fermeture fin mars (à réévaluer fin avril pour envisager un retour à 100 % en présentiel le 3 mai). Et à 20 % dans le supérieur. Pour les examens, ils pourront être organisés en présentiel dans le secondaire et le supérieur.

Voyages : Les voyages non essentiels seront à nouveau possibles dès ce lundi. Mais ils demeurent fortement déconseillés. Les voyages en Belgique en provenance de pays tiers (non UE et Schengen) vers la Belgique restent interdits. Les règles de tests et de quarantaine actuels restent d’application.

Le 26 avril

Les métiers de contact et les commerces non essentiels. Dès le 26 avril, les coiffeurs et les métiers de contacts pourront rouvrir leurs portes, comme promis avant les vacances, quand ils ont été à nouveau tenus de fermer.

Bulle extérieure. La bulle de contacts à l’extérieur va également être élargie. Actuellement fixée à quatre, elle repassera à dix personnes.

Le 8 mai

Outre la réouverture des terrasses, la bulle intérieure sera élargie de une à deux personnes le 8 mai. Si le taux de vaccination des plus de 65 ans atteint 80 % le 8 mai (ce qui correspond aux prévisions), les activités extérieures seront élargies. Les clubs sportifs pourront à nouveau fonctionner, même après 18 ans, mais pour 25 personnes maximum. Pour les moins de 12 ans, les activités intérieures seront aussi autorisées pour ces clubs et associations. Toutes ces activités devront se dérouler sans public.

Les activités culturelles et de culte de 50 personnes en extérieur seront aussi autorisées. Les brocantes et parcs d’attractions pourront rouvrir.

Enfin, le couvre-feu est adapté. Il est levé, mais il ne sera pas possible de se réunir à plus de trois personnes plus le foyer dans ces heures-là. Mais attention : les Régions peuvent prévoir une règle plus stricte, dont Bruxelles pourrait faire usage.

Début juin

Evénementiel, culture et sports. Le Comité de concertation a en revanche décidé de se donner un peu de temps s’agissant de toutes les autres activités, y compris donc le sport professionnel, les spectacles et l’événementiel au sens large. Un nouveau Comité se réunira « dans une dizaine de jours » pour évoquer les modalités de réouverture de ces secteurs. En tout état de cause, ce ne sera pas avant le mois de juin et le nombre de personnes en soins intensifs devra se situer « durablement » sous les 500 (chiffre indicatif, fut-il décidé en négociation).

Précisons que le Comité de concertation a basé ses décisions sur l’évolution de la situation sanitaire, avec notamment la baisse constatée du nombre moyen d’infections journalières, mais aussi le taux de reproduction du virus, qui est désormais inférieur à un. D’autre part, d’ici à lundi, plus de 50 % des plus de 65 ans seront vaccinés et plus de 80 % fin avril.

Au rang des chiffres qui restent préoccupants, le Comité évoque le nombre d’hospitalisations, la pression sur les unités de soins intensifs et le taux de positivité, qui trahit une circulation encore intense du virus.

