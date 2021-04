Coronavirus - "Des demi-mesures qui ne font pas avancer les choses" dans le secteur des voyages (2)

L'interdiction des voyages non essentiels traversant les frontières belges, entrée en vigueur le 27 janvier, suscitait en effet des inquiétudes du côté de la Commission européenne. Elle sera désormais "remplacée par un contrôle strict" des obligations de dépistage et de quarantaine qui valent pour les retours de zones considérées comme à risque. Des amendes de 250 euros seront dressées en cas de non-respect.

Une absence de perspective pour les vacances d'été qui mine le secteur des voyages, regrette Mme Snyers. "Entre le 19 avril et début juillet, nous n'avons donc pas de visibilité pour les ventes d'été. On se retrouve de nouveau au point zéro. Nous restons donc focalisés sur le certificat vert européen et pour lequel on plaide car nous l'estimons non-discriminatoire."