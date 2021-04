Coronavirus - Les fédérations sectorielles satisfaites pour les commerces mais inquiètes pour l'horeca-2

Plusieurs fédérations sectorielles et représentants d'entreprises ainsi que d'indépendants se réjouissent des perspectives d'assouplissements annoncées mercredi à l'issue du comité de concertation, mais dénoncent également le report de l'ouverture de l'horeca. Le SNI (Syndicat Neutre pour Indépendants) évoque "un affront" et Comeos (fédération du commerce et des services) "un coup de poing au visage", tandis que l'UCM (Union des classes moyennes) partage sa déception.

Les différents gouvernements se sont accordés sur une "nouvelle approche" dans la gestion de la crise du coronavirus, davantage basée sur une "gestion des risques". Les commerces dits "non essentiels" pourront rouvrir leurs portes sans contrainte d'un système de rendez-vous le 26 avril, et les métiers de contact non médicaux (coiffeurs, esthétique, etc.) reprendre leurs activités. L'horeca devra par contre attendre le 8 mai pour accueillir des clients en terrasse. Ce report d'une semaine a "désabusé" le SNI, qui se demande si les autorités se rendent compte de la détresse du secteur. "Nous ne pouvons que constater que le Codeco ne tient pas ses promesses", déplore-t-il. "Les indépendants ne comprennent plus pourquoi, pour l'enseignement, le gouvernement trouve de la souplesse et de la créativité dans la reprise mais dès qu'il s'agit d'économie, l'attitude du politique est sans concession et autoritaire." Selon l'organisation, ce report ne peut d'ailleurs pas s'accompagner de la fin des aides, dont le double droit passerelle.

Comeos regrette également cette décision alors que le secteur s'était préparé à une reprise le 1er mai. "Le nouveau report signifie beaucoup d'argent et de travail perdus", souligne son CEO Dominique Michel, qui décrit un secteur "abandonné". La fédération se félicite cependant de la reprise des achats sans rendez-vous à partir du 26 avril, la fin d'un "fiasco" et d'une mesure "totalement inutile".

La fédération patronale interprofessionnelle SDI lance également "un cri d'alarme" pour le secteur horeca et demande aux autorités communales et policières de ne pas sanctionner les exploitants qui décideront d'ouvrir le 1er mai en respectant les règles sanitaires. "Cela fait 7 mois que l'horeca est fermé. Aujourd'hui, la coupe est pleine. Nos membres sont de plus en plus tentés d'adopter un comportement infractionnel et nous avons toutes les peines du monde à les calmer", décrit Daniel Cauwel, président du SDI.