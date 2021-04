Ligue des champions: le Real Madrid et Manchester City veulent finir le travail (direct)

Le Paris SG attend son adversaire pour les demi-finales, programmées les 27 et 28 avril puis les 4 et 5 mai : ce sera City ou bien le Borussia, tandis que le Chelsea de Thomas Tuchel, lui, défiera le lauréat de la double confrontation Real-Liverpool.

Après le PSG et Chelsea, qui d’autre dans le dernier carré ? Le Real Madrid affronte Liverpool en quart de finale retour de la Ligue des champions, gonflé par son succès 3-1 à l’aller, comme Manchester City qui défie Dortmund et Erling Haaland (2-1 à l’aller).

Et l’attribution de ces deux derniers billets reste très indécise. Car même si la « Maison blanche » de Zinedine Zidane et les Citizens de Pep Guardiola ont viré en tête à l’aller, les Reds et le BVB sont armés pour renverser la vapeur.