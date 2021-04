Le secteur de l’événementiel demande de la clarté pour préparer sa réouverture

Event Confederation (EC), une fédération regroupant plusieurs organisateurs d’événements, dit voir la lumière au bout du tunnel après le comité de concertation de mercredi mais demande davantage de clarté à long terme. « Notre secteur ne peut pas encore se préparer à son redémarrage », déplore l’organisation.

EC regrette que les événements autorisés à partir du 8 mai soient organisés sur la base d’un nombre fixe de visiteurs – 50 personnes en plein air – et non « sur la base de la capacité et de la densité », comme c’était le cas l’été dernier. La fédération espère que le secteur événementiel bénéficiera de plus de perspectives lors du comité de concertation du 23 avril.

Elle insiste également sur l’importance des mesures de soutien au secteur. « Ce ne sera pas un été ordinaire, pour la deuxième année consécutive », rappelle Event Confederation.