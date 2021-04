Alexander De Croo aux restaurateurs qui veulent ouvrir le 1er mai: «Tout le monde doit garder son sang-froid»

Le Comité de concertation a annoncé ce mercredi que les terrasses de l’horeca rouvriront le 8 mai, et non le 1er. Les différentes fédérations du secteur se sont montrées déçues et inquiètes, et certains bourgmestres ont annoncé qu’ils autoriseraient l’ouverture le 1er mai. Sur le plateau de RTL Info, Alexande De Croo leur répond et appel au calme.

« Je pense que tout le monde doit garder son sang-froid, son sens des responsabilités, a déclaré le Premier ministre. La dernière chose dont on a besoin, c'est d'avoir des conflits. Surtout dans une situation si difficile dans nos hôpitaux où le personnel travaille sans relâche ».

« On parle de 8 huit jours. Je comprends que pour eux, ce soit important, mais la différence en 8 jours, c'est 500.000 personnes en plus qui seront immunisées et qui sont vulnérables, justifie le Premier ministre. La dernière chose qu'on veut c'est qu'on ouvre et puis qu'on dise 'On doit refermer'. Faisons-le bien. On va entrer en discussion avec le secteur sur les modalités de support financier, car il y a une différence entre les commerces qui ont une terrasse, et ceux qui n'en ont pas ».