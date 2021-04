Météo: ciel changeant avec des averses de pluie ou de grésil jeudi

Jeudi, le temps sera sec dans la plupart des régions avec encore quelques larges éclaircies. Dans le nord-ouest et l’extrême nord, le ciel sera cependant plus nuageux avec des averses, qui pourront adopter un caractère hivernal, annonce l’Institut royal météorologique (IRM).

Jeudi soir et durant la nuit, le temps deviendra sec et les éclaircies plus larges depuis le nord. Les minima avoisineront les 0 degré dans le centre, +3 degrés au littoral et 2 degrés en Ardenne. Le vent sera généralement faible, et à la Côte modéré, de secteur nord-est.