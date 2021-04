Bénédicte Linard: «On est prêt pour les expériences pilotes de la culture»

Pour toute une partie du monde culturel, on est un peu comme dans le monde sans fin » a admis Bénédicte Linard sur les ondes de La Première, ce jeudi matin.

« Les ministres de la santé lanceront rapidement, avec les ministres compétents et les autorités locales, la possibilité d’une série de projets pilotes », a expliqué Alexander De Croo mercredi.

Le Premier ministre libéral ouvre ainsi la porte à des événements « tests », comme il en existe aux Pays-Bas par exemple. Une initiative confirmée par la ministre de la Culture : « On a reçu le feu vert pour les expériences pilotes, Il y a plusieurs semaines, on avait déjà initié ces projets pilotes. Si j'ai les autorisations on peut y aller dès le 26 avril. »