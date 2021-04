Zlatan Ibrahimovic dans la tourmente: l’attaquant suédois risquerait une suspension de trois ans

Avec un léger décalage par rapport à l’an dernier (les clubs de la Pro League ont eu 15 jours de plus pour ficeler leur dossier), la Commission des Licences a rendu son verdict ce mercredi soir. Mouscron et Ostende sont relégués en D2 amateurs avant de se tourner, comme au printemps 2020 vers la Cour Belge d’Arbitrage pour le Sport (CBAS), et le retour de Virton en D1B après un an de mise en pause du club gaumais.