«Ouverture en trompe l’œil», «un goût de trop peu»...: la revue de presse après les nouvelles mesures

Ce mercredi, le Comité de concertation s’est réuni et a défini un nouveau calendrier pour le déconfinementdu pays. Ecoles, horeca, culture...un calendrier allant du lundi 19 avril au mois de juin a été présenté à la presse. Une presse qui n’a pas manqué de commenter les décisions prises ce jeudi matin. Tour d’horizon.

« Zut, on déconfine » titre « Le Soir » dans un édito qui évoque « un blues généralisé » dans un pays où « le Comité de concertation a pris la mauvaise habitude de promettre des changements à telle date et de les reporter à telle autre si tout va bien ». La référence au secteur horeca est évidente, lui à qui on avait promis une ouverture le 1er mai et qui ne pourra finalement ouvrir (et seulement les terrasses) le 8. Après une conférence de presse où Alexander De Croo et autres responsables politiques « semblaient sortir d’un ring de boxe », il est plus que temps selon « Le Soir » que le pouvoir politique gère cette crise « avec la vigueur du premier jour et une recherche acharnée de cohérence ». Au risque que chaque citoyen ou groupe de presse appliquera sa propre loi.