«Pas meilleur gardien que lui»: la presse espagnole éblouie par le match de Courtois face à Liverpool (vidéo)

Véritable dernier rempart du Real Madrid, Thibaut Courtois a multiplié les arrêts décisifs, mercredi soir sur le terrain de Liverpool en quart de finale retour de la Ligue des champions. Sa nouvelle clean-sheet (0-0), la 16e en 41 matches cette saison, a permis aux Madrilènes d’être qualifiés pour la 30e demi-finale européenne de leur histoire grâce à leur victoire 3-1 au match aller. Évidemment, la prestation du Diable rouge a une nouvelle fois charmé en Espagne.

« Courtois a un jardin à Anfield », écrit Marca au lendemain de cette qualification, gratifiant le gardien belge de trois étoiles. « Il n’a jamais concédé deux buts dans le stade de Liverpool. Il a été l’auteur d’une superbe parade face à Salah pour commencer, et ensuite, face à James Milner. Il était sécurisant sur les ballons aériens. De loin le meilleur joueur de l’équipe, un joueur clé. En ce moment, il n’y a pas de gardien au niveau de Courtois. »

Enthousiasme similaire du côté de AS, l’autre quotidien sportif madrilène, qui parle de « San Courtois ». « Il a été décisif et a sauvé Madrid », évoque AS au sujet de la « prestation impériale » de Thibaut Courtois. « D’abord en repoussant du pied un tir de Salah à la 2e minute. Dans le cas contraire, le match aurait été tout autre. Mais le Belge n’en est pas resté là : une parade sur un frappe de Milner, un arrêt sur un tir à bout portant de Firmino, et un dernier sur Salah… Un crack ! Un match qui définit une carrière. »